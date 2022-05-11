Никол Пашинян об агрессивной политике Азербайджана в отношении Армении

Азербайджан продолжает вести агрессивную политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом в Нидерландском институте международных отношений Клингендейл заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, отвечая на вопросы слушателей после лекции «Армения и Нидерланды. Вековая дружба, 30-летнее сотрудничество».

«К сожалению, Азербайджан продолжает вести довольно агрессивную политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Вы знаете, что в Нагорном Карабахе находится российский миротворческий контингент. И главная задача азербайджанской дипломатии в последние месяцы заключается в следующем - в ЕС заявлять, что, Армения прорусская страна, а в России заявлять, что Армения прозападная страна. Иногда говорят, что в Армении правительство, назначенное Западом посредством цветной революции, которое действует против России», - сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что целью этого является принятие агрессивной политики Азербайджана в отношении Армении как Западом, так и Россией. По его словам, в обосновании этой позиции есть свои аргументы. «Объективная реальность такова, что в обоснование такой позиции есть свои аргументы, потому что Армения является стратегическим союзником России, членом ОДКБ, членом ЕАЭС, имеет очень теплые и тесные отношения с Россией. С другой стороны, отношения между Арменией, Европейским Союзом и странами-членами ЕС углубляются, потому что Европейский Союз является основным партнером Армении в сфере демократических реформ», - сказал Пашинян.

Касаясь замечания, что Армения пытается проводить многостороннюю политику, премьер-министр подчеркнул, что можно добавить, что и в отношении Армении пытаются проводить многостороннюю политику. «Мы не только должны проводить многостороннюю политику, но и должны уметь управлять рисками, возникающими в результате проводимой против нас многосторонней политики», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения проводит взвешенную политику, и мотивом правительства являются национальные интересы Армении. Он подчеркнул, что все отношения важны, но очень важно, чтобы эти отношения не были за счет других. «Мировой порядок меняется на глазах, никто не знает, чем все закончится. Я хочу сказать, что для таких стран, как Армения, такие времена самые опасные, это нужно признать и понять. Нам непросто проводить взвешенную политику, но мы стараемся сделать все, чтобы добиться успеха», - заключил Никол Пашинян.