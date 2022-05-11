Гутерриш считает, что перемирие на Украине пока невозможно

Возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине на данный момент не просматривается. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

"На данный момент не просматривается возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, удалось ли ему понять цели России по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 26 апреля в Москве, Гутерриш ответил: "У меня нет хрустального шара, чтобы говорить о том, какие это цели".

По словам генсека, сейчас необходимо сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей из зон боевых действий на Украине. Гутерриш также коснулся темы продовольственной безопасности. "Сельскохозяйственная продукция России и Украины должна вернуться на мировые рынки", - сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.