Азербайджан хочет создать впечатление, что на столе только его предложения: Пашинян

В ходе лекции на тему “Армения и Нидерланды: многовековая дружба — 30-летнее партнерство” в Нидерландском институте международных отношений (Клингендаль) премьер-министр Никол Пашинян представил шаги по обеспечению региональной безопасности. Как сообщает Арменпресс, Пашинян, в частности, подробно рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном, подчеркнув права Нагорного Карабаха и возникшие в этом контексте трудности.

«Необходимо успешно осуществить открытие региональных коммуникаций, чтобы наши железные и автомобильные дороги с Азербайджаном начали действовать. Мы начали диалог с Турцией, договорились начать попытку нормализации отношений без предварительных условий. Без активной и искренней поддержки международного сообщества у нас будет меньше возможностей добиться успеха.

Мы хотим, чтобы международное сообщество услышало наш голос, международное сообщество увидело людей, живущих сегодня в Нагорном Карабахе, которые каждый день, несмотря на многие факторы, борются за право жить на своей Родине.

С другой стороны, у нас есть странный факт: эти люди отрезаны от возможности общаться с международным сообществом. Сегодня многие международные организации, агентства - ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ - лишены доступа в Нагорный Карабах из-за блокировки Азербайджана. Если нет желания исказить действительность, то эта политика не очень понятна», - как сообщает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что Армения приняла мирную повестку и идет по пути демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Он дал разъяснении об, условно говоря, начале мирных переговоров.

«Азербайджан представил свои идеи по нормализации армяно-азербайджанских отношений, где есть пять основных пунктов. Речь идет о взаимном признании территориальной целостности друг друга, демаркации и делимитации границ, отсутствии территориальных претензий друг к другу.

Рассмотрев эти предложения, мы увидели, что, по сути, в них ничего неприемлемого для нас, но мы констатировали, что эти пункты не затрагивают всей повестки отношений. Мы дополнили эту повестку, включив в нее вопросы безопасности, прав армян Нагорного Карабаха и окончательного статуса Нагорного Карабаха.

6 апреля, когда состоялась встреча при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, мы обсудили этот вопрос с президентом Азербайджана. Я сказал, что ничего неприемлемого в предложенных нам пунктах нет. Если азербайджанская сторона согласится объединить две идеи и начать переговоры на этой основе, то мы к этому готовы.

В то же время должен отметить, что в последнее время со стороны Азербайджана прозвучали заявления, которыми делается попытка создать впечатление, что на столе будут только предложения Азербайджана. Это, как минимум, не соответствует договоренностям, достигнутым в Брюсселе. Сегодня я должен подтвердить свою позицию, что мы готовы вести переговоры на основе этих принципов, хотя в запланированном процессе ничего не изменилось.

В ближайшее время планируется встреча наших представителей по демаркации, состоится встреча министров иностранных дел. Мы прошли через очень тяжелые испытания, но сегодня я могу сказать, что у меня есть глубокое убеждение, что мы на правильном пути», - добавил Никол Пашинян.