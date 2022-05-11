Азиатские индексы - 11-05-22

ТОКИО, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.18% и составил 26213.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.60% и составил 1851.15 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.75% и составил 3058.70 пункта, а HANG SENG вырос на 0.97% и составил 19824.57 пункта.