Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях

Владельцы отелей Антальи в летнем курортном сезоне 2022 года повысили цены на проживание для российских туристов максимум на 10 процентов, как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР со ссылкой на представителей туротрасли.

При этом годовая инфляция в стране достигла значения в 70 процентов, подсчитали аналитики Института статистики. Показатель стал рекордным за 20 лет.

В ассоциации пояснили, что вопрос цены отдыха — ключевой на фоне транспортного кризиса. "Проблема особенно остра для курортов Антальи, где россияне составили в 2021 году почти 40 процентов отдыхающих", — указали эксперты.

Сейчас большинство путешественников из РФ летит в Турцию рейсами Turkish Airlines, на которых туроператоры берут блоки мест. Такая перевозка обходится дороже, чем чартеры.

"Условия перелета и сервис на Turkish Airlines выше, а маршрут теперь удлинен — облет идет через страны Европы. Турецкие отельеры сдерживают рост тарифов на проживание, чтобы стоимость турпакета для россиян была приемлемой", — пояснили эксперты АТОР.

Впрочем, эксперты все же ожидают сокращения турпотока из РФ — на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Они надеются, что в этом сезоне доля россиян в отелях будет на уровне 25 или 30 процентов.