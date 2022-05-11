Во Франции с 16 мая отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте

Французские власти решили отменить с 16 мая требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте, которое ранее было введено в связи с пандемией коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр здравоохранения Франции Оливье Веран на брифинге по итогам последнего заседания правительства республики в нынешнем составе.

"Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, - отметил Веран. - Хотя пандемия еще не закончилась, количество новых случаев инфицирования снижается, поэтому мы считаем, что сохранять требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте уже нецелесообразно". Министр добавил, что "данная мера будет отменена начиная с 16 мая".

Это стало последним решением нынешнего состава французского правительства, поскольку 14 мая истекает первый мандат президента Франции Эмманюэля Макрона и начинается его второй срок, после чего, как ожидается, он назначит нового премьера, который под его руководством займется формированием кабинета министров.

14 марта власти Франции отменили правило об обязательном ношении маски в помещениях, но сохранили эту меру для пассажиров общественного транспорта, посетителей и персонала медицинских учреждений, домов престарелых.

Ранее медицинские власти сообщили, что с середины апреля число случаев заражения коронавирусом во Франции постепенно снижается. По их последним данным, 10 мая в стране было выявлено 56 тыс. заразившихся. При этом в конце марта в день фиксировалось от 110 тыс. до 146 тыс. случаев. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 144 тыс. французов.

В стране идет ревакцинация. Бустерную прививку получили около 40 млн человек. Население Франции составляет более 67 млн человек.