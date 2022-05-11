Армения делает все возможное для скорейшей реализации проекта энергетического коридора Север-Юг: Григорян

Армения делает все возможное, чтобы проект энергетического коридора Север-Юг как можно скорее стал реальностью. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на брифинге с журналистами после 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии Республики Армения и Исламской Республики Иран.

По его словам, программа имеет региональное значение, она очень важна для энергосистемы Армении и регионального энерготранзита.

«В то же время происходит имплементация правил общего рынка ЕАЭС, а это значит, что это очень важная инфраструктура, которая позволит Ирану присоединиться к этому общему рынку через нас. Мы надеемся закончить южную часть до конца года, и это самая сложная часть, а северную часть будет доходить до Грузии. Мы не отклоняемся от плана на данный момент», - сказал он.