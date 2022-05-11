Иран считает неприемлемым строительство Турцией плотин на реке Аракс
Иран считает неприемлемым строительство Турцией плотин на реке Аракс. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбиан на брифинге с журналистами после 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии Республики Армения и Исламской Республики Иран.
По его словам, предпринимаемые Турцией шаги по строительству плотин не согласовываются со странами бассейна реки Аракс.
«Мы выразили свой протест в этой связи и считаем, что все государства бассейна реки Аракс должны совместно работать над строительством плотин, а также совместно действовать в плане использования воды реки Аракс, и односторонний индивидуальный подход может быть опасен для реки Аракс», — сказал он:
Меграбиан отметил, что иранская сторона выразила свою обеспокоенность Турции. «У нас были многочисленные встречи с представителями соответствующих турецких ведомств, и они заверили нас, что обязательно предпримут необходимые шаги, чтобы развеять опасения. Мы считаем, что все страны бассейна реки Аракс должны обсудить этот вопрос друг с другом и справедливо использовать этот водный ресурс», - добавил он.
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