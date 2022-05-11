Британия заключила новые соглашения о безопасности со Швецией и Финляндией

Великобритания заключила со Швецией и Финляндией новые соглашения в сфере безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в среду заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы решительно и безоговорочно поддерживаем Швецию и Финляндию, подписание данных деклараций в сфере безопасности является символом прочного доверия между странами", - указывается в тексте. Отмечается, что эти документы позволят "повысить уровень безопасности в Европе" и что Великобритания сможет увеличить свое военное присутствие в обоих государствах путем размещения боевой техники и личного состава, а также более тесно работать совместно в области разработки новых технологий и сбора разведывательной информации.

Также говорится о том, что указанные договоренности усилят сотрудничество Великобритании, Швеции и Финляндии в противодействии "традиционным угрозам, которые стоят перед тремя странами", и в противостоянии "новым геополитическим вызовам, таким как гибридные и киберугрозы".

О заключении договоренностей было объявлено во время визита Джонсона в Стокгольм, где он в среду провел встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В программе главы британского правительства на 11 мая также значится поездка в Финляндию, где он подпишет аналогичное соглашение. По мнению британских политических комментаторов, тем самым он намерен продемонстрировать поддержку Соединенного Королевства в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам Джонсона, последние события на Украине "вынуждают принимать тяжелые решения". "Но свободные страны должны быть свободны в принятии подобных решений без страха, или влияния, или угроз возмездия", - сказал он, выступая в среду на пресс-конференции со шведской коллегой.

Премьер пояснил, что декларация Великобритании и Швеции в сфере безопасности предполагает оказание Лондоном "помощи шведскому правительству в случае обращения с соответствующей просьбой".