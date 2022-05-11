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В ФРГ в рамках антироссийских санкций заморозили €137 млн

В ФРГ в рамках антироссийских санкций заморозили €137 млн

Около €137 млн заморожено в Германии на банковских счетах, которые принадлежат попавшим под санкции ЕС россиянам. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя Минфина ФРГ.

Данные актуальны на 29 апреля. При этом речь идет исключительно о финансовых средствах, а не о недвижимом имуществе.


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