В ФРГ в рамках антироссийских санкций заморозили €137 млн

Около €137 млн заморожено в Германии на банковских счетах, которые принадлежат попавшим под санкции ЕС россиянам. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя Минфина ФРГ.

Данные актуальны на 29 апреля. При этом речь идет исключительно о финансовых средствах, а не о недвижимом имуществе.