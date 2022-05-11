В ближайшее время планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе лекции на тему “Армения и Нидерланды: многовековая дружба — 30-летнее партнерство” в Нидерландском институте международных отношений (Клингендаль) сказал премьер-министр Никол Пашинян.

"В ближайшее время планируется встреча наших представителей по демаркации и встреча министров иностранных дел", - сказал Пашинян.