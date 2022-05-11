Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для F-16

Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов, он будет рассмотрен Конгрессом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет Wall Street Journal.

"Турция запросила у США поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов. Запрос будет представлен конгрессу на утверждение. Указанный запрос включает в себя поставку зенитной ракеты AIM-120 AMRAAM, линейной авиационной ракеты AIM-9 Sidewinder, радара и другого оборудования", - приводит перевод заметки турецкое издание savunmasanayist.com. Издание уточняет, что утверждение запроса требует, чтобы большинство конгресса США проголосовало "за".

"Администрация Байдена сделала неофициальное заявление ключевым лидерам обеих палат конгресса, добиваясь принятия запроса Турции. Предполагается, что с вышеупомянутым пакетом стоимостью 400 миллионов долларов турецкие F-16 можно эксплуатировать в течение многих лет", - говорится в сообщении.

"С другой стороны, у Турции уже есть спрос на истребители F-16 Block 70. Спрос Турции на F-16 Block 70 включает поставку 40 новых истребителей и 80 комплектов для модернизации существующих F-16. В настоящее время на вооружении ВВС Турции находится более 230 самолетов F-16 в конфигурациях Block 30, Block 40, Block 50 и Block 50+", - добавляет издание.

По данным WSJ, турецкие и американские официальные лица утверждали, что "продажа F-16 может помочь ослабить многолетнюю напряженность между двумя союзниками и предотвратить сближение Турции с Россией и Китаем".