Вице-спикер НС Акоп Аршакян в Дубае принял участие в саммите Future Innovation Summit 2022

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 11 мая по приглашению шейха Сакера аль-Касими в Дубае принял участие в саммите Future Innovation Summit 2022, посвященном развитию космических технологий. В мероприятии приняли участие всемирно известный астрофизик, основатель фестиваля Starmus, профессор Гарик Исраелян и представители деловых кругов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, вице-спикер НС представил технологическую экосистему Армении, законодательное поле и систему льгот в сфере космических технологий.

Он рассказал о результатах, достигнутых ведущими мировыми технологическими компаниями в разные годы, и заверил, что их деятельность изменила ход развития мировой экономики и заложила основу для 4-й промышленной революции.

Акоп Аршакян подчеркнул тот факт, что Объединенные Арабские Эмираты добиваются значительных успехов в области новейших технологий, особенно в аэрокосмической сфере.

Вице-спикер НС отметил важность эффективного использования новых возможностей в сфере международного сотрудничества и добавил: «Армения — это место, где вы можете найти новые возможности». В настоящее время в Армении насчитывается около 27 000 ИТ-специалистов, и это число растет с каждым днем. С учетом имеющихся показателей он зафиксировал, что в 2030 г. оборот ИТ-сферы в Армении увеличится в 5 раз. По словам вице-спикера НС, для устойчивого развития сферы имеются достаточные возможности и потенциал.

Акоп Аршакян подробно представил деятельность более 2000 компаний, действующих в нашей стране, отметив, что в 2015-2021 гг. показатели, зафиксированные армянскими технологическими компаниями, неуклонно росли.

Вице-спикер НС пригласил участников саммита принять участие в самом известном VI Международном научном фестивале «Starmus», который пройдет в Ереване 5-10 сентября.

Затем был показан видеоролик об Армении.

Заместителю председателя НС Акопу Аршакяну присуждена премия Саммита инноваций будущего (Future Innovation Summit).