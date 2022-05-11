Блинкен обсудил с Алиевым вопрос освобождения армянских военнопленных

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговорный процесс между Баку и Ереваном.

"Я говорил с президентом Азербайджана <...> о том, как США могут продолжать поддерживать недавнюю положительную динамику в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией", - написал Блинкен у себя в Twitter.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в свою очередь пресс-служба Госдепа отметила, что стороны "обсудили недавний положительный импульс и будущие конкретные шаги на пути к миру на Южном Кавказе, включая делимитацию и демаркацию границы, открытие транспортных и коммуникационных путей, освобождение оставшихся армянских заключенных".

"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты готовы помочь, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе в рамках нашей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам найти долгосрочный всеобъемлющий мир. Госсекретарь также подчеркнул важность более строгого соблюдения прав человека и основных свобод и признал важную роль, которую Азербайджан продолжает играть в энергетической безопасности Европы", - сказано в пресс-релизе Госдепа.