Нидерланды продолжат борьбу благополучное возвращение армянских военнопленных домой: Марк Рютте

Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте заверяет, что Нидерланды и впредь будут бороться за безопасное возвращение армянских пленных из Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом Рютте заявил на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Армении.

«Война 2020 года дала всем нам понять, что окончательный мир очень важен. Поэтому мы так рады, что премьер-министр Армении ведет интенсивный диалог с Азербайджаном», - сказал он, отметив, что это очень сложные переговоры.

Премьер-министр выразил мнение, что длительный мир возможен, и Армения и Азербайджан могут жить в регионе только в условиях этого прочного мира. Он отметил, что война в Украине оказывает влияние на трех сопредседателей Минской группы.

Он также поговорил о деятельности ЕС, роли председателя Европейского совета Шарля Мишеля в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Нидерландов призвал к прекращению насилия, снижению напряженности и мирному урегулированию конфликта.

Коснувшись вопроса удерживаемых Азербайджаном пленных премьер-министр Нидерландов сказал: «Нидерланды будут продолжать бороться за то, чтобы эти пленники благополучно вернулись на Родину».