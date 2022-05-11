Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

Никол Пашинян пригласил премьер-министра Нидерландов в Армению

Никол Пашинян пригласил премьер-министра Нидерландов в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Армению. Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян сделал приглашение в конце пресс-конференции, состоявшейся после встречи с премьер-министром Нидерландов.

«Я с большим удовольствием хочу официально пригласить Вас посетить Армению в ближайшее время. Буду рад принять Вас», - сказал Пашинян, обращаясь к премьер-министру Нидерландов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]