Никол Пашинян пригласил премьер-министра Нидерландов в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Армению. Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян сделал приглашение в конце пресс-конференции, состоявшейся после встречи с премьер-министром Нидерландов.

«Я с большим удовольствием хочу официально пригласить Вас посетить Армению в ближайшее время. Буду рад принять Вас», - сказал Пашинян, обращаясь к премьер-министру Нидерландов.