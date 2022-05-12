Цены на цветные металлы - 11-05-22

ЛОНДОН, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.89% и составила 2778.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.21% и составила 9340.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.19% и составила 2118.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.14% и составила 27806.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.69% и составила 35772.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.97% и составила 3668.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.16% и составила 42108.24 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.