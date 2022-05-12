Правительство Южной Кореи готово оказать гуманитарную помощь КНДР из-за COVID-19

Администрация нового президента Республики Корея Юн Сок Ёля рассматривает возможность поставить КНДР гуманитарную помощь в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Newsis.

"Я знаю, что есть намерение оказать гуманитарную помощь Северной Корее", - сказал представитель офиса президента в связи с выявлением первого случая инфицирования коронавирусом в КНДР.

В четверг Центральное телеграфного агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что на территории народной республики зафиксировано "серьезнейшее чрезвычайное происшествие" - был обнаружен подтип штамма "омикрон" BA.2, также известный как "стелс-омикрон". В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Руководитель народной республики дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.