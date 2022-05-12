Временно прекращено газоснабжение части административного района Кентрон

Для проведения аварийно-восстановительных работ 11 мая с 20:30 прекращено газоснабжение потребителей и прилегающих общественных объектов различного назначения на ул. Пароняна, Ереванцу, Чкалова, Дзорапи административного района Кентрон города Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», призывая газопотребителей соблюдать правила безопасности.