Временно прекращено газоснабжение части административного района Кентрон
Для проведения аварийно-восстановительных работ 11 мая с 20:30 прекращено газоснабжение потребителей и прилегающих общественных объектов различного назначения на ул. Пароняна, Ереванцу, Чкалова, Дзорапи административного района Кентрон города Еревана.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», призывая газопотребителей соблюдать правила безопасности.
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