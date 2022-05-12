До конца года на 50 перекрестках Еревана будут установлены умные светофоры

В Ереване до конца года умные светофоры будут установлены почти на 50 перекрестках. В беседе с «Арменпресс» исполняющий обязанности управляющего Департамента транспорта мэрии Еревана Айк Саркисян сообщил, что изначально в этом году планировалось установить умные светофоры на 13 перекрестках, но их количество было увеличено.

«Мы уже переходим к умным перекресткам. Наша цель - сделать так, чтобы перекрестки регулировались светофорами с новыми решениями. Мы работаем над приобретением умных светофоров. Скажу, что при проведении работ мы изучили опыт разных стран», - сказал Айк Саркисян.

На перекрестках будут установлены датчики для подсчета количества движения транспортных средств. В соответствии с разницей в трафике интенсивность зеленого света будет рассчитываться автоматически. Сегодня этот расчет обусловлен человеческим фактором, режим работы светофора определяется по формулам. «Это неверно. Поток автомобилей бывает разным. Например, на утро понедельника, в 08:30 одно состояние, во вторник другое. Поэтому новые светофоры будут важным решением. В настоящее время у нас более 250 перекрестков, регулируемых светофорами, 200 из них необходимо регулировать с помощью умных светофоров», - сказал Айк Саркисян.

Светофоры, запланированные ввести на первом этапе, будут установлены на 50 перекрестках не позднее ноября.

Касаясь работ по разметке, Айк Саркисян отметил, что дожди в этом году несколько задержали эти работы. Кроме того, изменены технические характеристики красок, ужесточены требования.

«Погодные условия в этом году не благоприятны, в марте было много снега, еще идут дожди, а разметка требует особых условий. То есть требуется соответствующая температура асфальта, при которой разрешается делать эту разметку. Холодный, мокрый асфальт не пригоден. Как только дожди прекратятся, мы начнем разметку», - сказал Айк Саркисян, подчеркнув, что они тесно сотрудничают с полицией.

Анна Гзирян