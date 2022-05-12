Япония и ЕС выступили за укрепление сотрудничества в области обороны

Токио и Евросоюз (ЕС) выступают за расширение сотрудничества в области безопасности и обороны, в том числе по вопросам нераспространения вооружений и противодействия гибридным угрозам. Как передает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг по итогам переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды с председателями Европейского совета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы будем и дальше углублять тесные консультации по вопросам безопасности и обороны, в том числе по вопросам нераспространения и разоружения, а также противодействия гибридным угрозам. Мы будем расширять практическое сотрудничество в таких областях, как кибербезопасность, противодействие дезинформации, безопасность на море, управление кризисами", - отмечается в документе.

Япония и ЕС также подтвердили приверженность цели создания мира без ядерного оружия и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Стороны приветствовали активизацию военно-морского сотрудничества, включая совместные заходы в порты, учения Японии и операции ЕС по борьбе с пиратством.

Мишель и фон дер Ляйен находятся с визитом в Японии для участия в регулярном саммите. Глава Евросовета 13 мая посетит Хиросиму.