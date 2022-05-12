В Душанбе состоится встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 12-13 мая будет находиться в Душанбе для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что в Душанбе запланирована встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

Арарат Мирзоян также проведет встречи с партнерами по СНГ.