Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Росавиация в 13-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 19 мая, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают штатно.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]