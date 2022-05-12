Палата представителей США приняла законопроект об облегчении долгового бремени Украины

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду принял законопроект, нацеленный на оказание помощи Украине в обслуживании и сокращении ее внешнего долга, а также привлечение Киевом денежной помощи из-за рубежа на льготных условиях, передает Арменпресс.

Данную инициативу поддержали 362 конгрессмена, 56 высказались против. Ее приняли наряду с пакетом антироссийских законопроектов, предусматривающих введение различных санкций в отношении Москвы из-за специальной операции на Украине.

Автором законопроекта, призванного оказать Киеву содействие в облегчении долгового бремени, является Хесус Гарсиа (демократ от штата Иллинойс). Выработанная им инициатива предусматривает, что представители США в "каждом международном финансовом институте" будут добиваться "немедленной приостановки всех платежей по обслуживанию долга", который Украина имеет перед такой организацией.

Кроме того, документ предписывает администрации США настаивать на "всеобъемлющем облегчении долгового бремени Украины" в диалоге как с коммерческими, так и суверенными кредиторами, включая Парижский клуб. Наконец, законопроект требует от представителей американского правительства в международных финансовых институтах работать над обеспечением со стороны этих структур "льготного финансового содействия" Украине. В случае обретения инициативой силы закона срок ее действия составит семь лет.