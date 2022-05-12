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Температура воздуха с 13 по 16 мая поднимется на 6-8 градусов

Температура воздуха с 13 по 16 мая поднимется на 6-8 градусов

В Ереване днем 12-го мая, ночью 13-го, 16-го ожидаются дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 15-18 м/с. Днем 13-го, 14-го, 15-го, 17-го мая осадков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что с 13 по 16 мая температура воздуха постепенно повысится на 6-8 градусов.

В областях днем 12-го мая, в утренние часы 16-го мая и днем в большинстве регионов, ночью 13-го и 16-го, днем 15-го, 17-го в отдельных районах ожидаются дожди с грозами, в некоторых местах возможен град.

Днем 13-го, 14-го, ночью 15-го мая осадков не будет. Ветер западный, с порывами до  2-5м/с. Арцахе 12 мая ожидается дождь, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 13 мая  осадков не ожидается.


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