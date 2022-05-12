По факту смерти военнослужащего срочной службы возбуждено уголовное дело

В рамках уголовного дела, возбужденного в пятом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета РА по 3-му пункту 2-й части 360.1-го Уголовного кодекса РА, проводятся следственные и другие процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего обязательной срочной службы, рядового Аргишти Армена Егьяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Следственный комитет РА.

По предварительным данным, 11 мая 2022 года около 10:15 помощник стрелка-гранатомета N-ской воинской части МО РА, военнослужащий обязательной срочной службы, рядовой Аргишти Арменович Егьян, покончил жизнь самоубийством, произведя выстрел из закрепленного за ним автомата в область грудной клетки.

Проводится предварительное следствие.