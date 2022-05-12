Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России

Финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в России, следует из отчета компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В дополнение к ранее анонсированным заморозкам инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили осуществить контролируемый выход с российского рынка", - приводятся в отчете слова CEO компании Маркуса Раурамо.

В качестве предпочтительного варианта это решение включает в себя продажу российских активов Fortum.

"Тем не менее, мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", - заявил Раурамо.