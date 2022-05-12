В Арцахе без вести пропала гражданка Российской Федерации

10 мая в дежурную часть Полиции Министерства внутренних дел Арцаха, а затем в Центр оповещения Государственной службы по ЧС поступило сообщение о пропаже 9 мая на береговой линии реки Каркар гражданки РФ Ольги Санниковой, проживающей в Степанакерте.

Как передает «Арменпресс», Полиция МВД сообщает, что уже два дня сотрудники полиции и спасатели проводят поисковые работы вдоль реки Каркар.

«Поиски пока не дали результатов. Пожалуйста, при какой-либо информации об О. Санниковой, обратитесь в полицию или позвоните по номеру 1-02», - говорится в сообщении.