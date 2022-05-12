Мэр Еревана и посол Соединенного Королевства в Республике Армения обсудили совместные программы

Мэр Еревана Грачья Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Армении Джона Патрика Галлахера. Как сообщили «Арменпресс» в мэрии, высоко оценив нынешний уровень армяно-британских отношений, мэр отметил важность включения Еревана в программы правительства Великобритании, также и в другие форматы.

Выразив признательность за теплый прием, посол подчеркнул необходимость реализации совместных программ, отметив, что налаживание сотрудничества на уровне общин позволит выявить пути, по которым британский опыт поможет преодолеть местные проблемы.

Представляя Джону Патрику Галлахеру свои подходы к управлению городским хозяйством, Грачья Саркисян, в частности, придал особую важность программам технической помощи и обмена опытом в сферах эффективного управления транспортной системой, оздоровления окружающей среды и цифровизации услуг, предоставляемых горожанам.

Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.