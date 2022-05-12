На юге Узбекистана произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, о разрушениях и пострадавших данных нет, как передает Арменпресс, об этом сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

По информации центра, подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы в 15.27 (13.27 мск) с эпицентром в Сурхандарьинской области в 411 километрах в юго-западном направлении от Ташкента. Очаг залегал на глубине 15 километров.

В Сурхандарьинской области ощущались подземные толчки в 4-5 баллов, в Кашкадарьинской – 4 балла, Самаркандской, Джизакской, Бухарской, Сырдарьинской и Ташкентской - 3 балла, в Ташкенте – 2-3 балла.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.