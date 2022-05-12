Сенаторы в США призвали создать морской коридор для вывоза зерна с Украины

Американские законодатели призывают администрацию президента США Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Черном море, чтобы организовать поставки миллионов тонн зерна, "заблокированных" на территории Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Politico.

Ранее Байден заявлял, что Вашингтон совместно с союзниками ищет возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.

По утверждению газеты, в настоящий момент миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла "заблокированы" на Украине, местные фермеры готовятся к сбору урожая, однако им негде будет его хранить, если они не смогут отправить его за границу. Главной проблемой издание считает прекращение работы украинских портов в связи с кризисом в регионе.

Как пишет газета, законодатели США и международные наблюдатели считают морской коридор единственным способом поставить достаточный объем продовольствия в условиях "заоблачных глобальных расходов на продовольствие и доставку". По мнению двухпартийной группы законодателей, у Вашингтона сейчас есть "узкое окно для действий", поскольку ситуация на Украине ухудшается.