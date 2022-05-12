Готовится государственный визит Владимира Путина в Армению

Президент России Владимир Путин может посетить Армению с государственным визитом в конце года, в период с октября по декабрь, сейчас идёт проработка деталей, в том числе точных дат. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"В нашей повестке стоит вопрос организации государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина. Есть понимание, что это произойдёт во втором полугодии - с октября по декабрь. Даты, конечно, ещё согласуем", - сказал Мирзоян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.