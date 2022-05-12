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Азиатские индексы выросли - 12-05-22

Азиатские индексы выросли - 12-05-22

ТОКИО, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.77% и составил 25748.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.19% и составил 1829.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.12% и составил 3054.99 пункта, а HANG SENG снизился на 2.24% и составил 19380.34 пункта.


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