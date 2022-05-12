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Глава МИД Армении назвал дату заседания комиссии по делимитации границ

Глава МИД Армении назвал дату заседания комиссии по делимитации границ

Встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ и пограничной безопасности запланирована на следующую неделю в Москве. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Хочу вас проинформировать, что мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссий по делимитации и пограничной безопасности. И, кажется, с вице-премьером Оверчуком есть договорённость, что 16-17 мая по коммуникациям собираются встретиться в Москве, и также есть договорённость, что там же, в Москве, в те же дни будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности", - сказал Мирзоян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.


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