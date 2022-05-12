Глава Туркмении принял приглашение Путина посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин передал главе Туркмении Сердару Бердымухамедову приглашение посетить с официальным визитом Россию, приглашение было принято, сроки согласуют. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщила журналистам в четверг по итогам встречи с президентом Туркмении спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я передала привет от президента РФ Владимира Владимировича Путина, он попросил меня это сделать и подтвердил приглашение президенту Туркменистана приехать с официальным визитом в РФ. Он приглашение принял. Даты возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - отметила сенатор.

Она также отметила, что глава Туркмении подчеркнул преемственность политики в отношении России и выразил заинтересованность в расширении развития экономического сотрудничества.