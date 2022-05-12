Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии

Российское посольство выступило с протестом из-за решения сейма Латвии, позволяющего снести памятник освободителям Риги. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломаты направили в латвийский МИД ноту, в которой выразили возмущение тем, что парламент прибалтийской республики в одностороннем порядке прекратил действие статьи 13 межправительственного cоглашения от 1994 года об охране памятников советским воинам.

"Этот вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе положений самого этого договора", — говорится в заявлении.