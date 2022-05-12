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Литва отзывает посла в России и ликвидирует генконсульство в Петербурге

Литва отзывает посла в России и ликвидирует генконсульство в Петербурге

Министерство иностранных дел Литвы внесло в сейм проект декрета об отзыве посла из России и ликвидации генерального консульства в Санкт-Петербурге.

"Освободить с 1 июня 2022 года Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Российской Федерации... Эйтвидаса Баярунаса от должности ", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, следует из документа на сайте парламента.

С седьмого июня предполагается закрытие генконсульства республики в Санкт-Петербурге.


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