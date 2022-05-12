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Арестован сын депутата и члена АРФД Гегама Манукяна

Арестован сын депутата и члена АРФД Гегама Манукяна

Арестован Тарон Манукян, сын депутата фракции НС “Айастан”, члена АРФД Гегама Манукяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Абгар Погосян. 

Следователь представил в суд ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Манукяна.

8 мая 2022 года группа молодых людей вышла из автомобиля и подошла к пожилому мужчине, стоявшему на остановке общественного транспорта на Ереванском шоссе в Гюмри, нанеся ему удары по различным частям тела. Выяснилось, что пострадавшими от преступных действий вышеуказанных молодых людей были граждане 74, 56, 72 и 84 лет.

В рамках возбужденного по факту избиения дела арестованы Тарон Манукян и еще 4 лица.


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