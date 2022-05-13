30 лет дипломатических отношений говорят и о 30-летней дружбе: посол Уругвая

Посол Уругвая в Армении Эдуардо Росенброк подчеркивает, что Армения и Уругвай предпринимают шаги для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений.

27 мая отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

В беседе с «Арменпресс» посол Уругвая в Армении Эдуардо Росенброк подчеркнул, что Уругвай придает большое значение отношениям между двумя странами. «30 лет непрерывных дипломатических отношений говорят также о 30-летней дружбе», - отметил посол.

Открытие посольства Уругвая в Армении 30 сентября 2021 года он назвал историческим событием, так как до этого Уругвай никогда не имел политического представительства в Армении.

«Я с радостью должен отметить, что наша дружба еще больше укрепится в конце этого года или в начале следующего года, с долгожданным открытием посольства Армении в Уругвае, благодаря чему будет заложена основа для более крепких и долгосрочных отношений», - сказал Эдуардо Росенброк.

Уругвай первым официально признал и осудил Геноцид армян. Посол подчеркнул, что Уругвай, будучи маленькой страной, но в то же время, имея очень большую и активную армянскую диаспору, сделал этот шаг в качестве гуманного жеста.

«Признание Геноцида армян было очень важным шагом, и Уругваю потребовалось много усилий для этого. Уругвай был первым, сделавшим такой шаг, чтобы заложить основу для признания Геноцида армян и послужил примером для остальных стран. Наша страна и в будущем продолжит это, и всячески будет содействовать признанию геноцида», - сказал он.

Первое из мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, состоялось в Музее-институте Геноцида армян.

В ходе мероприятия от армянской общины Уругвая Музею-институту Геноцида армян был передан ряд важных материалов о «Ай Дате» и Геноциде армян: брошюры, листовки, книги.

Гаяне Габоян

Фотографии Мхитара Хачатряна