В Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел государств- участников СНГ
10:40, 13 Май, 2022
В Душанбе началось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ.
«Арменпресс» об этом сообщили в МИД Республики Армения.
В заседании участвует и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Министр иностранных дел Армении 12 ноября в Душанбе встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, затем последовала встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.
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