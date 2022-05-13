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В Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел государств- участников СНГ

В Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел государств- участников СНГ

В Душанбе началось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ.

«Арменпресс» об этом сообщили в МИД Республики Армения.

В заседании участвует и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении 12 ноября в Душанбе встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, затем последовала встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.


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