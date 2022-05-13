Рафаэль Надаль выбыл из турнира «Мастерс» в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выбыл из римского турнира «Мастерс».

Как сообщает «Арменпресс», в третьем туре римского турнира ATP «Мастерс» соперником Рафаэля Надаля был представитель Канады Денис Шаповалов. В матче, длившемся 2 часа 37 минут, испанец уступил со счетов в трех сетах: 6:1, 5:7, 2:6. Надаль покинул корт хромая.

Общий призовой фонд римского турнира «Мастерс» составляет около 5,5 млн евро. В турнире участвуют 56 теннисистов. Он проводится на грунтовом покрытии.