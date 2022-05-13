Левон Аронян - один из лидеров Superbet Chess Classic

Гроссмейстер Левон Аронян продолжает выступления на Superbet Chess Classic.

Как сообщает «Арменпресс», в 7-м туре турнира Левон Аронян, выступающий под флагом США, играл с Фабиану Каруаной. На 26-м ходу партии гроссмейстеры согласились разделить очко.

После этого тура Левон Аронян и Уэсли Со с 4,5 очками возглавляют турнирную таблицу.

Турнир «Superbet Chess Classic» проводится в столице Румынии Бухаресте. В нем принимают участие 10 шахматистов. Это один из очередных турниров Grand Chess tour.