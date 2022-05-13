Вспышка "неизвестной лихорадки" была зафиксирована в КНДР в конце апреля. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, симптомы лихорадки проявились у 350 тыс. человек. Отмечается, что 162,2 тыс. пациентов уже выздоровели, а остальные 187,8 тыс. изолированы и проходят лечение.

В частности, по сведениям ЦТАК, в четверг, 12 мая, в стране было выявлено 18 тыс. случаев данной лихорадки.

ЦТАК в четверг сообщило, что на территории народной республики был обнаружен подтип штамма "омикрон" BA.2, также известный как "стелс-омикрон". В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Руководитель народной республики дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.