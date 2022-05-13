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Афганистан намерен закупать у России газ и нефть

Афганистан намерен закупать у России газ и нефть

 Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения․ Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

"У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", - сказал Гарвал.

"Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения", - отметил глава дипмиссии.

Джавал Насир Гарвал, назначенный талибами (движение "Талибан"*), приступил к работе в Москве в апреле, после того как МИД РФ выдал ему официальную аккредитацию.

 

 


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