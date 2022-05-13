El Pais: Брюссель предупредил о серьезных пробелах в европейской обороне

Еврокомиссия (ЕК) предупредила о серьезных недостатках в европейской обороне на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на проект документа европейских властей.

По ее информации, ЕК проанализировала европейские военные расходы и результат продемонстрировал плачевное положение уязвимости, особенно в случае открытой войны. Отмечается, что в список слабых сторон европейских стран попали противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, а также нехватка вооружений. Кроме того, в Брюсселе обратили внимание на проблемы с логистикой, отсутствие сети зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием, дыры в кибербезопасности или нехватку боеприпасов после поставок материалов для помощи украинской армии.

В проекте документа ЕК говорится о "росте угроз безопасности", а также о том, что события на Украине выявили негативные последствия "низких расходов на оборону в мирное время". По подсчетам Брюсселя, европейские военные расходы, составлявшие до нынешнего кризиса около €200 млрд в год, увеличатся примерно на €60 млрд, если страны ЕС, входящие в НАТО, достигнут цели довести данные вложения до 2% ВВП. В ЕК считают, что "Европа сталкивается с самым большим увеличением военных расходов в государствах - членах с окончания Второй мировой войны".

При этом Брюссель опасается, что вложение средств в эту сферу не будет так эффективно, если будет реализовываться лишь на национальных уровнях. Европейские власти представят на предстоящих саммитах сообщества несколько предложений по поощрению развития оборонной политики и сотрудничества. В частности, ЕК поднимет вопрос о создании "ряда инструментов, чтобы наметить, координировать и стимулировать совместный подход к разработке, приобретению и владению на протяжении всего жизненного цикла оборонного оборудования".

В частности, в ЕК считают, что "совместная закупка [вооружений] должна стать нормой, а не исключением". Брюссель также предлагает отказаться от правила, запрещающего Европейскому инвестиционному банку финансировать оборонный сектор.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.