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Боррель уверен, что главы МИД стран ЕС 16 мая договорятся по поводу отказа от нефти РФ

Боррель уверен, что главы МИД стран ЕС 16 мая договорятся по поводу отказа от нефти РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу заявил, что главы МИД стран-членов блока 16 мая обсудят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть, и выразил уверенность, что министрам удастся достичь соглашения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В понедельник (16 мая) главы МИД будут решать этот вопрос", - сказал Боррель журналистам на встрече глав МИД стран G7.

"Я уверен, что мы достигнем соглашения. Нам нужно это соглашение. Потому что мы должны избавиться от зависимости от российской нефти", - отметил он.

Накануне в Еврокомиссии сообщили, что представители стран ЕС продолжают обсуждать предложения по шестому пакету санкций против России, о том, когда этот процесс может завершиться, говорить пока рано.

Постпреды стран-членов ЕС в мае обсуждают предложения по шестому пакету санкций против России. Речь, в частности, идет об эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием на пути к утверждению санкций СМИ называют Венгрию, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимаются единогласно. Таким образом, у каждой страны в этом вопросе есть право вето.

 


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