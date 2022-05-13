При покупке на банковскую карту пенсионеры получат определенные скидки: Пашинян о внедрении новой системы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство планирует внедрить новую систему социального значения, согласно которой в случае покупок, делаемых пенсионерами по банковской карте, будет возврат определенного процента стоимости покупки на их карты.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр заявил, что в ближайшее время эта система будет внедрена.

«Вы знаете, что уже с этого года мы расширили объемы безналичной выплаты пенсий, и в ближайшее время мы внедрим следующую систему: в случае покупок по банковским картам для пенсионеров мы будем применять скидки. Эта система скидок имеет несколько очень важных значений. Во-первых, сугубо социальное значение, во-вторых, сокращение денежного оборота, в-третьих, анализ данных такой торговли, в результате которого социальную политику можно сделать эффективной и найти наиболее чувствительные точки для нужд наших пенсионеров», - отметил Пашинян.