Температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов

На территории республики в ночь на 14, 15 и 18 мая осадков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что 16 мая в большинстве регионов, днем 15 и 18-го, 17-го в отдельных районах ожидаются дожди с грозами, в некоторых местах возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/сек. Во время грозы возможно усиление ветра до 17-20 м/сек. С 13-15 мая температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.

В Ереване днем 13-го, с 14 по 15, 17-18 мая ожидается погода без осадков. 15 мая в вечерние часы, 16 мая ожидаются дожди с грозами, во время грозы - усиление ветра до 15-18 м/с.