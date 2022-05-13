Арарат Мирзоян представил позицию Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в столице Таджикистана Душанбе принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ. «Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

В ходе заседания в узком, затем расширенном формате главы внешнеполитических ведомств СНГ обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес, коснулись возможностей укрепления взаимодействия в рамках СНГ. Обсудили дальнейшие направления деятельности организации.

В ходе заседания Арарат Мирзоян также коснулся состоявшейся 12 мая трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, выразив надежду, что она станет шагом в направлении установления мира и стабильности в регионе. Он подтвердил приверженность Армении реализации договоренностей, достигнутых заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Арарат Мирзоян представил позицию армянской стороны по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта и в этом плане подчеркнул важность продвижения мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Министры иностранных дел СНГ заслушали доклад о программе многоуровневых консультаций между внешнеполитическими ведомствами в рамках СНГ в 2021 году, обсудили список научных проектов по приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств-участников. Согласовали решение о присвоении Международному университету туризма «Шелковый путь» статуса базовой организации государств-участников СНГ в сфере туризма и другие документы. Принято решение о международном проекте «Молодежная столица СНГ», целью которого является активизация сотрудничества государств-участников СНГ по созданию условий для продвижения молодежного потенциала.