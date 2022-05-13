Британский премьер потребовал сократить число госслужащих на 90 тыс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал от министров сократить 91 тыс. человек, занятых на государственной службе, чтобы высвободить миллиарды для снижения налогов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Daily Mail.

"Каждый фунт, который правительство забирает у налогоплательщиков, - это деньги, которые они могут потратить на свои собственные приоритеты, на свою собственную жизнь", - цитирует Daily Mail слова Джонсона на заседании кабинета.

Он дал указание членам своей команды удвоить свои усилия по ослаблению финансового давления на семьи, испытывающие трудности. Министры должны в течение месяца разработать планы по сокращению численности чиновников, что позволит экономить около 3,5 млрд фунтов стерлингов в год, пишет газета.

Она отмечает, что указание Джонсона последовало за его заявлением парламенту о том, что в ближайшие дни ему и канцлеру казначейства Риши Сунаку будет что сказать о помощи избирателям в условиях нынешнего резкого повышения стоимости жизни в стране.